Seit dem Liebes-Aus mit Nathalie Bleicher-Woth (23) wird Saskia Beecks (31) ein Flirt nach dem anderen nachgesagt. Weil die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nach ihrer Trennung häufig mit Ex-Bachelorette Jessica Paszka (29) gesichtet worden war, unterstellten die Fans den beiden eine Beziehung. Weil Jessi jetzt mit ihrem Partner Alexander Meyer (28) glücklich ist, hat die Community eine neue Idee: Saskia soll mit DSDS-Teilnehmerin Linda Teodosiu (28) liiert sein.

"Leute, wisst ihr schon das Neuste. Ich war die ganze Zeit in Jessi verliebt, aber bei ihr hab' ich's nicht geschafft – deswegen hänge ich jetzt mit Linda rum und versuch's bei ihr", witzelt die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story. Sie könne kaum glauben, dass ihr schon wieder eine Promi-Affäre angedichtet wird. Auch die Sängerin ärgert sich über die wilden Spekulationen und appelliert an Saskias Follower: "Nur weil Saskia auf Frauen steht, heißt das doch nicht, dass egal mit wem sie ist und immer, wenn jemand Neues in ihr Leben kommt, dass man direkt was hat."

Schon vor einigen Wochen hat Saskia im Gespräch mit Promiflash Kritik an den ständigen Gerüchten geübt: "Viele meinten, man sieht es oder sind in meinem Leben mehr drin als ich selber." Sie wünsche sich vor allem, dass sich nicht so viele Menschen zu schnell ein Urteil bildeten.

Instagram / jessica_paszka_ Ex-Bachelorette Jessica Paszka

Instagram / linda_siu_official DSDS-Star Linda Teodosiu

Instagram / saskiabeecks Ex-BTN-Star Saskia Beecks

