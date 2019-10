Kann so viel Schönheit echt sein? Das fragen sich nun einige Fans von Berlin - Tag & Nacht-Liebling Nathalie Bleicher-Woth (23). Nicht nur mit ihrer TV-Rolle, auch mit regelmäßigen Bild-Updates auf ihren Social-Media-Kanälen verzaubert die hübsche Schauspielerin ihre treuen Fans. Doch was das Aussehen betrifft, holte sich die 23-Jährige trotz ihres jungen Alters bereits professionelle Unterstützung, wie sie jüngst im Promiflash-Interview verriet. Sie suchte schon das eine oder andere Mal eine ästhetische Chirurgin auf.

Nathalie ließ sich von der Berliner Promi-Chirurgin Frau Dr. Buschmann Näschen und Kinn aufhübschen. Dafür musste sie sich allerdings nicht auf den OP-Tisch legen, die kleinen Problem-Zonen im Gesicht wurden mit einer Hyaluron-Spritze behoben, erklärte die Serien-Darstellerin gegenüber Promiflash. "Also die Nase habe ich ein bisschen anheben und das Kinn ein wenig anpassen lassen, damit es optisch besser aussieht", so Nathalie beim KissCup 2019 in Berlin.

Weiter machte die brünette Beauty klar, dass sie solche Eingriffe überhaupt nicht verwerflich finde und dies nach gründlicher Überlegung für sich selbst gemacht habe. "Wenn man irgendwie so kleine Makel an sich selbst hat, das verbessern kann und man nicht übertreibt, warum nicht?", sagte sie.

