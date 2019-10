Schlimme Nachricht für alle Country-Fans: Der beliebte Radiomoderator Bob Kingsley ist mit 80 Jahren verstorben. Er war vor allem für seine erfolgreiche "Top 40"-Show bekannt, von der er sich jüngst aus gesundheitlichen Gründen eine Pause nahm. Anfangs hatte er keine weiteren Details preisgegeben. Erst vor einer Woche verkündete der Musik-Fan schließlich, dass er an Krebs leide. Jetzt hat er seinen kurzen, schweren Kampf verloren.

Wie Mail Online berichtet, ist Bob am Donnerstag in seinem Haus in Weatherford im US-Bundesstaat Texas dem Blasenkrebs erlegen. Der Radio-Sprecher hatte seine Diagnose Anfang des Monats auf Facebook verkündet: "Obwohl es keinen Zweifel gibt, dass der unmittelbare Weg mich vorantreibt und meine Entschlossenheit infrage stellt, möchte ich, dass Sie wissen, dass ich gesegnet bin, mit den besten Ärzten zusammenzuarbeiten, und sie haben einen Plan, mit dieser schrecklichen Krankheit umzugehen."

Unter seinen Kollegen genoss Bob hohes Ansehen und wurde sogar als einflussreichster Moderator der Country-Branche bezeichnet. "Mit gebrochenem Herzen hörten wir, dass diese Radio-Legende von uns gegangen ist. Bob Kingsley war jemand, zu dem man aufschauen konnte. Ein Mann, von dem wir lernen können, ein Moderator, den wir respektierten", ließen Big D und Bubba nach der Todesmeldung auf Twitter verlauten.

Getty Images Bob Kingsley

Getty Images Thomas Rhett und Bob Kingsley

Getty Images Bob Kingsley bei der 11th Annual ACM Honors-Show



