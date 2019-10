Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) haben dasselbe Reiseprogramm wie einst Prinzessin Diana (✝36)! Das royale Ehepaar tourt aktuell durch Pakistan – auch Williams Mutter, die 1997 verstorbene Lady Di, hielt sich in dem Land kurz vor ihrem Tod auf. Und die aktuelle Exkursion ihres Sohnes und seiner Frau scheint sich stark an Dianas damaliger Reise orientiert zu haben: Herzogin Kate trug nicht nur ähnliche Kleidung wie Diana – die 37-Jährige und William besuchten nun auch eine Klinik, in der "die Prinzessin der Herzen" einst war!

Am vergangenen Donnerstag war das royale Paar im Shaukat Khanum Memorial Krebskrankenhaus in Lahore zu Gast – Diana hatte die Klinik in den Jahren 1996 und 1997 besucht. Neben Gesprächen mit Angehörigen der Patienten nahmen sich Kate und William nach einem Bericht von Daily Mail in dem Hospital auch Zeit für Spieleinheiten mit den erkrankten Kindern. Dabei stellten sie ihnen unter anderem die Kameramänner vor, von denen sie begleitet wurden. "Er schaut auf alle Kameras. Das dort ist Arthur!", erklärte William beispielsweise einem Jungen.

Chefarzt Dr. Aasim Yusuf soll sich durch das royale Aufgebot sehr geehrt gefühlt haben. Er führte nicht nur William und Kate, sondern einst auch Diana durch die Klinik. An seine Begegnung mit Lady Di erinnerte sich der Arzt: "Wir waren alle beeindruckt, wie freundlich sie war. Wie sie in der Lage war, alle zu beruhigen." Man habe erkennen können, dass die Prinzessin wirklich an den Menschen interessiert gewesen sei.

