Ihren Einstieg in die Harry Potter-Welt hatte sich Afshan Azad (31) anders vorgestellt! Die Britin war ab 2005 als Padma Patil in den Filmen der Zauberer-Saga zu sehen, erstmals spielte sie die Hogwarts-Schülerin in "Harry Potter und der Feuerkelch". Bevor sie für die Figur gecastet wurde, hatte Afshan schon alle Vorgängerstreifen gesehen und einen Charakter für sich herausgesucht. Doch ihren gewünschten Part bekam sie nicht – wegen Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (30)!

Wie die heute 31-Jährige im Promiflash-Interview auf der German Comic Con erzählte, hatte sie eigentlich die Rolle als Parvati anvisiert – Padmas Zwillingsschwester. Die tanzt in der Geschichte mit Harry auf dem Weihnachtsball, während Padma Ron (Rupert Grint, 31) zu dem Fest begleitet. Letztlich musste Afshan die Rolle Shefali Chowdhury überlassen und wurde doch zu Padma – das lag daran, dass die Schauspielerin zu dem Zeitpunkt größer war als Potter-Star Daniel! "Wenn ich mit ihm getanzt hätte, wäre ich über ihm geschwebt", verriet die Brünette. Erst sei sie traurig gewesen, weil sie Parvati mehr Bedeutung zugemessen hatte, doch das legte sich schnell: "Am Ende war das unwichtig. Hey, ich war im Film!"

Schon bevor sie die erste Szene mit ihren berühmten Kollegen gedreht hatte, war Afshan riesiger Fan des Potter-Universums. Jeder Darsteller sei ihr sofort bekannt gewesen, erinnerte sie sich strahlend – eine Sache sei ihr im Rückblick dabei aber doch etwas unangenehm. "Ich habe die Leute damals mit ihren Rollennamen angesprochen. Ich habe gesagt 'Hey Ron', wie peinlich – aber ich war so ein großer Fan! Sie haben's aber alle verstanden, sie waren alle so nett und haben uns toll aufgenommen", erzählte Afshan.

