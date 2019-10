Auch die Investoren aus Die Höhle der Löwen sind fleißig im Netz unterwegs! Aktuell flimmert bereits die sechste Staffel der erfolgreichen Tüftlershow über die deutschen Fernseher. Wer von Frank Thelen (44) und Co. dennoch nicht genug bekommen kann, kann den TV-Löwen zusätzlich noch auf Instagram folgen. Auch Ralf Dümmel (52) versorgt seine Fans auf der Plattform regelmäßig mit Schnappschüssen aus dem Löwen-Studio und kleinen Updates aus seinem Leben. Nun war ein besonderes Schmankerl für seine Follower dabei: Ralf hat ein altes Kinderfoto von sich gepostet!

Dieser Instagram-Post dürfte so manchem Abonnenten ein Schmunzeln entlockt haben. Auf dem Bild posiert ein ordentlich herausgeputzter Mini-Ralf mit einem frechen Grinsen im Gesicht vor einem Vorgarten: Er trägt einen blauen Einteiler, ein weißes Shirt, Sandalen sowie eine kleine, braune Ledertasche um den Hals. Doch das wohl witzigste Detail an dem Bild: Die knallgelben Kniestrümpfe! Derart farbenfrohe Accessoires trägt er auch heute noch bei jedem Auftritt in der Löwen-Höhle.

"Viele denken ja, dass ich bei 'Die Höhle der Löwen' nur ein Löwenkostüm trage. Hier nun mein Beweis: Ich habe schon immer eine Vorliebe für farbige Socken gehabt", schrieb der heute 52-Jährige dazu. "Ich fand es schon damals mega und heute sind noch einige Farben dazu gekommen." Habt ihr Ralf erkannt? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

AndreasSuhr/face to face/ActionPress Ralf Dümmel beim Fotocall für "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in "Die Höhle der Löwen"

Actionpress/ Chris Emil Janßen Ralf Dümmel beim "Die Höhle der Löwen" 2019-Interviewtag

