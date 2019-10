Diese Liebe geht nun auch unter die Haut! In romantischer Hinsicht könnte es bei den Jonas Brothers nicht besser laufen. Während Nick Jonas (27) im Dezember 2018 Priyanka Chopra (37) zur Frau nahm, gab Joe Jonas (30) im Mai Sophie Turner (23) das Jawort. Nur um Kevin Jonas (31) war es in Sachen Privatleben still gewesen. Denn dieser geht bereits seit einigen Jahren mit Frau Danielle (32) durchs Leben. Dass die Beziehung genauso glücklich wie bei den Frischverliebten verläuft, demonstrierte er nun mit einem süßen Tattoo-Liebesbeweis!

Auf seinem Instagram-Account präsentierte der Sänger nun sein neues Tintenwerk. Dort postete er ein Foto von seinem Arm, der jetzt von dem Umriss einer Frau in einem bombastischen Kleid geziert wird. Was es damit auf sich hat, verriet er mit einem nächsten Bild der Post-Reihe. Dort teilte er einen Screenshot aus dem "Sucker"-Musikvideo, in dem seine Gattin im pinken Tüllkleid zu sehen ist. Damit ist klar: Die Linien auf seiner Haut stellen seine Danielle dar. Dazu schrieb Kevin: "Brandneues Mitglied der Familie. Ich bin so stolz auf diese Zeit unseres Lebens und werde mich immer mit Danielle Jonas daran erinnern!"

Fast zehn Jahre sind Kevin und Danielle schon verheiratet – und wirken verliebt wie am ersten Tag. Das beweist der 31-Jährige immer wieder mit Liebespostings auf der Social-Media-Plattform. Anlässlich ihres Verlobungsjahrestags im Juli schrieb er: "Ich habe so ein Glück, meinen besten Freund früh gefunden zu haben und dieses Leben mit dir verbringen zu können. Ich liebe dich so sehr!"

Instagram / kevinjonas Kevin Jonas' neues Tattoo

Getty Images Nick, Joe und Kevin Jonas von den Jonas Brothers, Juni 2019

Getty Images Kevin und Danielle Jonas im Juni 2019

