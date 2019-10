Jennifer Lopez (50) ist im Hochzeitsfieber – vor und hinter der Kamera. Mit ihrer eigenen Heirat lässt sich die Sängerin und Schauspielerin bekanntlich noch etwas Zeit. Voraussichtlich soll die Beauty im kommenden Jahr zum Altar schreiten und ihrem Liebsten, Baseball-Star Alex Rodriguez (44), das Jawort geben. Doch für einen neuen Film konnte sich die 50-Jährige schon mal etwas als Braut üben.

Diese Bilder lassen Fan-Herzen höherschlagen: Jen trägt darauf eine atemberaubende Hochzeitsrobe mit opulenten Glitzer-Verzierungen, während ihr ellenlanger Schleier für einen zusätzlichen Hingucker sorgt. An ihrem Hals und Ohren funkeln Diamanten. Hat sich die Braut etwa doch schon getraut? Nein, bei den Fotos handelt es sich um Eindrücke vom aktuellen Filmset. Gemeinsam mit Owen Wilson (50) steht J.Lo nämlich gerade für die romantische Komödie "Marry Me" vor der Kamera und schlüpfte dafür in das Hochzeitskleid. Man darf gespannt sein, ob sie bei ihrem großen Tag auf ein ebenso extravagantes Styling setzen wird.

Laut Variety erzählt "Marry Me" die Geschichte eines Popstars, gespielt von Jennifer, der kurz vor seiner Hochzeit im Madison Square Garden erfährt, dass er von seinem Verlobten betrogen wurde. Die Musikerin bricht zusammen und wählt aus dem Publikum irgendeinen Mann aus, der sie stattdessen heiraten soll.

