Sie lassen uns warten! Jennifer Lopez (49) und Alex Rodriguez (43) wissen, dass Musik- und Sportfans der ganzen Welt dem großen Ereignis entgegenfiebern: einer Hochzeit der Superlative. Derzeit sieht es allerdings so aus, als sei eine Menge Geduld gefragt. J.Lo selbst hat den freudigen Erwartungen nun nämlich einen kräftigen Dämpfer verpasst: Angeblich geht es bisher weder um den geeigneten Ort noch um den Lieferanten für die Hochzeitstorte – das Promi-Event soll noch gar nicht in Planung sein!

"Wir haben noch nicht mit den Planungen begonnen", bekundete J.Lo in der Radiosendung Cubby and Carolina In The Morning. "Weißt du, wir haben uns ja gerade erst verlobt und direkt danach wieder angefangen zu arbeiten. Und wir arbeiten auch den Rest des Jahres, daher weiß ich gar nicht, was passieren wird." Hochzeit abgesagt? Wohl nicht, denn zum Glück betonte die Sängerin im Interview immer wieder, dass sie in ihrer Beziehung mir Ex-Baseball-Star A-Rod "sehr glücklich" sei.

Dass die Planung für die Feier noch gar nicht begonnen hat, könnte auch an einer sehr grundsätzlichen Entscheidung liegen. J.Lo erzählte: "Wir haben noch nicht entschieden, ob wir sie irgendwo dazwischen quetschen oder ob wir lieber noch eine Weile abwarten. Das weiß ich bisher wirklich nicht."

Frazer Harrison/Getty Images Sängerin Jennifer Lopez bei der Oscar-Verleihung 2019

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei den Grammys 2019

