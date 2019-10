Wiedersehensfreude bei den Sturm der Liebe-Stars! Mitte September war Désirée von Delft (bis auf einen Mini-Gastauftritt) zum letzten Mal in der ARD-Telenovela als Romy Ehrlinger zu sehen. Nach zwei Jahren verabschiedete sich Désirée von der Serie und den anderen Darstellern. Nach ihrem Ausstieg aus dem Daily-Format feiert die gebürtige Berlinerin nun eine kleine Reunion: Bei ihrem aktuellen Projekt arbeitet Désirée mit einigen ihrer ehemaligen Sturm-Kollegen zusammen!

Aktuell hat die 34-Jährige ein Engagement in München am Theater – das verriet sie diese Woche in einem Instagram-Livestream auf dem offiziellen Account der Telenovela. Gleichzeitig erzählte sie, mit wem sie auf der Bühne stehen wird: "Am 30. Oktober haben wir Premiere mit 'Kasimir und Kaukasus', da spielen Uta Kargel, Sandro Kirtzel und Max Beier auch mit. Und wir haben täglich Theaterproben." Es laufe hervorragend und die Karten seien schon alle ausverkauft, erzählte sie weiter. Für die Fans, die keine Tickets haben, gibt es zum Glück ein Fünkchen Hoffnung: Für den 10. und 11. Januar 2020 seien noch Karten vorhanden, erklärte Désirée auf der Foto- und Videoplattform.

Ob die Mutter einer Tochter demnächst auch wieder Fernsehprojekte annehmen wird? "Ich mag beides: "Ich mag es, auf der Bühne zu stehen, aber ich mag auch die Arbeit am TV-Set", gab sie auf Insta zu. Mehr könne sie aber noch nicht verraten – alles andere werde sie ihren Fans zu gegebener Zeit mitteilen. Würdet ihr euch über ein Fernseh-Comeback von Désirée freuen? Stimmt ab!

ARD Paul (Sandro Kirtzel) und Romy (Désirée von Delft) bei ihrer Hochzeit in "Sturm der Liebe"

Anzeige

Instagram / desiree.vondelft Uta Kargel und Désirée von Delft, Schauspielerinnen

Anzeige

Instagram / max__beier Max Beier und Désirée von Delft am Set von "Sturm der Liebe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de