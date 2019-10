Steht die Figur von den Toten wieder auf? Dieser Tod in Sturm der Liebe erschütterte die Fans der ARD-Telenovela: Mitte November starb Romy (Désirée von Delft, 34) kurz nach ihrer Hochzeit in den Armen ihres Mannes Paul (Sandro Kirtzel, 29). Nun die Überraschung: Die Zuschauer dürfen sich morgen auf ein kurzes Wiedersehen mit der beliebten Sturm-Figur freuen – aber wie ist das möglich?

Die ARD-Vorschau verrät: Désirée wird am morgigen Freitag in Folge 3246 wieder in ihrer Rolle als Romy zu sehen sein. Da die Figur allerdings verstorben ist, ist dies nur möglich, wenn die Kellnerin als Geist zurückkehrt, um Paul einen Rat zu geben. Es wäre nicht das erste Mal, dass das Daily-Format auf diesen Kniff setzt: Vergangenen Sommer kam Birte Wentzek (36) als Poppy zurück – und das obwohl sie zuvor bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen war. Da ihr Mann Werner (Dirk Galuba, 79) jedoch einen Ratschlag benötigte, erschien Poppy ihm als Geist.

Als wäre die Geschichte um Romy und Paul nicht schon traurig genug, erhielt der Fitnesstrainer nach dem Tod seiner Frau noch einen rührenden Brief von ihr: "Ich bin dir so dankbar: Dafür, dass ich dich kennenlernen und lieben durfte und am Ende sogar deine Frau geworden bin – wenn auch nur für ein paar Stunden." Sie sei ihm dankbar, weil sie durch ihn erfahren habe, was wahre Liebe sei. Und das sei ein unfassbar schönes Geschenk. "Und das nehme ich mit auf meine letzte Reise. Vergiss nicht: Ich liebe dich für immer."

ARD/Christof Arnold Sandro Kirtzel und Désirée von Delft, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD / Ann Paur Birte Wentzek spielt Poppy Schweitzer bei "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold, Sandro Kirtzel und Désirée von Delft bei "Sturm der Liebe"

