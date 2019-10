Nicht nur Davin Herbrüggen hat ein großes Talent! Der 21-Jährige ging in diesem Jahr als Gewinner von DSDS hervor. Doch er ist nicht der Einzige in seiner Familie, der zu beineidende Fähigkeiten vorzuweisen hat. Sein Bruder Dustin Herbrüggen hat sich jetzt auch im Fernsehen gezeigt. Bei Ninja Warrior Germany wollte er beweisen, was für ein athletischer Typ er ist – und dass, obwohl er Probleme mit dem Herzen hat!

Der Auszubildende hat einen angeborenen Herzfehler. In seinem Leben wurde er bereits viermal deswegen operiert und besitzt eine künstliche Herzklappe. Trotz der Einschränkung betätigt sich der 23-Jährige sportlich und liebt es, regelmäßig klettern zu gehen und sich auf dem Trampolin zu vergnügen. Zur Unterstützung bei seinem großen Auftritt im TV war Davin mit dabei, um seinen Bruder zusammen mit dem Publikum anzufeuern. Anfangs meisterte er den trickreichen Hindernisparcours mit Bravour, doch nach drei Minuten verließen ihn seine Kräfte und er fiel ins Schwimmbecken.

Doch Dustin hatte keinen Grund, traurig zu sein. Lächelnd fiel er Davin in die Arme. "Ich bin megastolz auf meinen Bruder!", freute der sich lautstark im Interview mit Laura Wontorra (30). "Ich kann nicht denken und Sport machen gleichzeitig", schmunzelte der Teilnehmer dann. Anschließend teilte er ein weiteres Talent mit dem Publikum. Zusammen stimmten die Herbrüggen-Brüder ein Lied an und sangen zweistimmig im Duett – dafür wurden sie mit jubelndem Applaus belohnt.

Getty Images Sänger Davin Herbrüggen

Instagram / dustinherbrueggen Dustin Herbrüggen

Instagram / dustinherbrueggen Dustin Herbrüggen im August 2019

