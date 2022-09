Besonderer Wunsch: Davin Herbrüggen verrät Hochzeitsdetails

Wie stellen sich Davin Herbrüggen (24) und Jeremy Winter ihre Hochzeit vor? Im Juli machte der DSDS-Sieger von 2019 öffentlich, dass er homosexuell und sogar bereits verlobt ist. Fast zwei Monate später zeigte er seinen Liebsten dann endlich in der Öffentlichkeit. Jetzt gaben die beiden zusammen ein Interview und plauderten aus, wie es um ihre Hochzeitspläne steht: Davin und Jeremy haben diesbezüglich schon ganz konkrete Vorstellungen!

Gegenüber RTL verriet Davin, dass er und Jeremy schon fleißig am Planen seien und sich mögliche Locations auf Mallorca anschauen. "Am Strand in Weiß heiraten – das wäre richtig, richtig schön", schwärmte Jeremy. Sein Partner ergänzte, dass er sich eine offene Trauung wünscht. Das Ganze zu organisieren, sei aber viel Arbeit: "Von jetzt auf gleich geht es nicht."

Das dürfte wohl auch an einem ganz speziellen Wunsch liegen, den der 24-Jährige für seine Eheschließung hat. "Ich würde unbedingt haben wollen, dass Jon Bon Jovi (60) auf unserer Hochzeit 'Always' singt", verriet Davin. Er wisse zwar noch nicht, wie er an ihn rankommen solle, aber irgendwie müsse es funktionieren. "Ich habe ihn fest eingeplant. Also ohne ihn geht das nicht", scherzte der Musiker.

Anzeige

ActionPress Davin Herbrüggen, DSDS-Sieger 2019

Anzeige

Instagram / jerwinter Jeremy Winter, Partner von Davin Herbrüggen

Anzeige

ActionPress Davin Herbrüggen, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de