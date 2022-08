Davin Herbrüggen zeigt zum ersten Mal seinen Verlobten!

Davin Herbrüggen (24) präsentiert seine Liebe jetzt ganz offen! Anfang Juli gab der DSDS-Sieger von 2019 bekannt, dass er homosexuell ist. Er ist sogar seit einigen Monaten vergeben und mittlerweile auch verlobt. Wer genau der Glückliche an seiner Seite ist, machte der Sänger bisher nicht öffentlich. Doch das soll sich nun ändern: Davin macht kein Geheimnis mehr aus seinem Partner und zeigte ihn jetzt auf Social Media!

Auf Instagram postete der "The River"-Interpret das erste Pärchenfoto, auf dem zu sehen ist, wie er in den Armen seines Mr. Rights liegt. Dieser wiederum lächelt mit einem süßen Lächeln in die Kamera. "Ich bin so stolz, dich an meiner Seite zu haben. Du bist meine Schulter zum Anlehnen, mein Partner in Crime, mein ein und alles", schwärmte der 24-Jährige von seinem Liebsten. Wie der angefügten Verlinkung zu entnehmen ist, heißt sein Verlobter Jeremy Winter und ist Fitnesstrainer.

Doch warum hat Davin seine Beziehung eigentlich so lange geheim gehalten? Im Interview mit RTL verriet der gebürtige Oberhausener: "Ich habe mich dazu entschieden, mich öffentlich zu outen, weil ich in der Öffentlichkeit bin und viele Follower auf Instagram, TikTok und Facebook habe... viele jüngere Menschen auch. Und ich glaube, gerade, wenn man diese Position hat, sollte man dafür auch irgendwie stehen."

