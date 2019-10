Was wird mit seinen Kindern geschehen? Seit dem grausamen Mord an Rapper Nipsey Hussle im März dieses Jahres stellt sich auch die Frage, wie künftig das Leben für seinen Nachwuchs aussehen wird, denn der Musiker hat zwei Kinder mit zwei verschiedenen Frauen. Während für den dreijährigen Kross bereits alles geklärt zu sein scheint, gab es jetzt ein wichtiges Urteil, was die Vormundschaft von Töchterchen Emani betrifft. Enge Familienmitglieder des verstorbenen Rappers sollen sich fortan um die Zehnjährige kümmern.

Zuvor hatte ihre leibliche Mutter Tanisha laut der News-Seite TMZ behauptet, dass Nipseys Familie nicht in der Lage sei, sich adäquat um ihre Tochter zu kümmern. Doch die Angehörigen reichten ausreichende Belege ein und konnten vor Gericht begründen, warum es das Beste für die Kleine sei, wenn Nipseys Geschwister Samantha und Sam sowie seine Mutter Angelique das Sorgerecht zugesprochen bekämen.

Nipseys Sohn Kross wird dagegen bei seiner Mutter Lauren London aufwachsen. Sie bekam erst kürzlich die Erlaubnis, sich auch um das Erbe, das ihrem Kind zusteht, kümmern zu dürfen. Jedes der Kinder soll rund eine Million Dollar (umgerechnet rund 900.000 Euro) bekommen.

Getty Images Nipsey Hussle bei der 2018 BET Experience in Los Angeles

Getty Images Nipsey Hussle im Juni 2018 in Los Angeles

Getty Images Nipsey Hussle in Los Angeles

