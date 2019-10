Heidi Klum (46) ist jetzt auf TikTok – die Community feiert den Neuzugang aber eher weniger! Die Gattin von Tom Kaulitz (30) hat längst Social Media für sich entdeckt: Auf Instagram folgen der Laufstegschönheit mittlerweile 6,7 Millionen Fans, die fleißig ihre regelmäßigen Posts liken. Ihre Tochter Leni (15) habe sie jetzt auch auf die Idee gebracht, sich einen Account auf der Web-Plattform zu erstellen, die vor allem für kurze Lip-Sync-Clips bekannt ist. Die 46-Jährige scheint begeistert zu sein – etliche User finden jedoch, dass sie schon viel alt für TikTok sei!

Insgesamt vier Videos finden sich schon auf Heidis TikTok-Seite. Nicht nur ihre America's Got Talent-Kollegen wie Howie Mandel (63) mussten bei einer nicht ganz synchronen Tanz-Challenge mitmachen: Leni ist ebenfalls in zwei Clips zu sehen, wie sie ihrer Mama die Dance-Moves näherbringt, die auf der Seite angesagt sind. "Omis entdecken TikTok!" oder "Wenn die Midlife-Crisis kickt", lästert die Social-Media-Gemeinde bereits in den Kommentaren.

Die Vierfach-Mama lässt ich von dem Shitstorm allerdings bis jetzt nicht entmutigen – die Follower-Zahlen sprechen immerhin für sie: Insgesamt folgen ihr nach wenigen Tagen 197.400 Menschen, demnächst wird Heidi außerdem die Halbe-Millionen-Likes-Marke erreicht haben. Wie findet ihr es, dass sie sich von ihrer Teenie-Tochter überzeugen lassen hat, einen TikTok-Account zu erstellen? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Getty Images Heidi Klum im September 2019

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der New York Fashion Week

Getty Images Heidi Klum im September 2019

