Für Shirin David (24) geht es aktuell steil bergauf: Vor wenigen Wochen kam ihr Debüt-Album "Supersize" auf den Markt und mit diesem neuen Hit knackt die YouTuberin gerade einen Rap-Rekord nach dem nächsten. Auch jenseits der Musik-Branche läuft es für die 24-Jährige richtig dufte: Sie hat ihr erstes eigenes Parfüm herausgebracht. Ein Meilenstein, der Shirin zu ihren Anfängen zurückblicken lässt!

Ein Post auf ihrem Instagram-Account zeigt sie während ihres Eau-de-Parfum-Launches in einer Parfümerie – in einem Geschäft der Kette, die ihr Jahre zuvor eine Arbeitsstelle verwehrt hatte! "Mit 16 Jahren habe ich mich in Hamburg als Praktikantin bei Douglas beworben und wurde abgelehnt. Acht Jahre später steht mein eigener Duft im Regal und mein Gesicht hängt deutschlandweit in jeder Douglas-Filiale", gibt sie stolz bekannt.

Die Message hinter dem Flashback? "Wenn du jemals nicht an dich selbst glauben solltest, wer wird denn bitte dann an dich glauben?" Diese Weisheit bringt Shirin jede Menge Beifall von ihren Fans ein! Nicht nur das: Ihre Community kann es offenbar kaum erwarten, das Duftwässerchen auszuprobieren!

