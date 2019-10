Nur das Beste für die Queen! Viele Stars haben ganz spezielle Sonderwünsche, wenn sie unterwegs sind. Da bilden auch die Royals keine Ausnahme. Während Beyoncé (38) beispielsweise überall auf weiße Möbel besteht und Madonna (61) immer einen frischen Klodeckel wünscht, wird es bei Queen Elizabeth II. (93) noch etwas ungewöhnlicher: Die britische Monarchin will das stille Örtchen auf Reisen nämlich komplett für sich allein haben.

Wie der leitende Politikredakteur des Daily Telegraph, Gordon Rayner, berichtet, sei die Toilette auf Reisen der Royals immer von ganz besonderer Bedeutung. Über nichts würden sich die Gastgeber jedes Mal so viele Gedanken machen wie über das Badezimmer, schrieb Gordon in der Zeitung. So geht es unter anderem sowohl um die Farbe der Handtücher als auch um die richtige Marke des Toilettenpapiers. Wobei Letzteres eigentlich gar nicht wirklich von Bedeutung zu sein scheint, denn Toilettenrollen seien immer im Gepäck der Queen, wie der Redakteur weiter berichtet. Aber das Wichtigste ist: Das WC ist stets ganz allein für die Queen und ihren Gemahl Prinz Philip (98) reserviert. Doch damit nicht genug: Damit auch jeder weiß, welche Bad-Artikel der Queen gehören, werden diese extra mit Aufklebern markiert. Verwechslungsgefahr also ausgeschlossen.

Übrigens: Die reservierte Privattoilette der Queen wird im Notfall auch als Schutzraum genutzt – selbstverständlich ebenfalls nur für die beiden Oberhäupter der royalen Familie.

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. im September 2017

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip auf einer Hochzeit 2018

Anzeige

Splash News Queen Elizabeth II. im Juni 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de