Sind die beiden jetzt ein Paar oder nicht? In den letzten Monaten durchlebten Chloe Ferry (24) und Sam Gowland eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle: Bei den Geordie Shore-Stars kriselte es am laufenden Band, wobei sie allerdings immer wieder zueinanderfanden. Auch nach ihrer tatsächlichen Trennung im Mai wurden die beiden zusammen gesichtet – eine Reunion dementiert die 24-Jährige nun jedoch energisch!

Im Interview mit The Sun stellt Chloe klar, das nur eins der um sie kursierenden Gerüchte auch tatsächlich der Wahrheit entspricht: ihre Rückkehr ins Fernsehen. "In drei Tagen gehe ich ins 'Geordie Shore'-Haus zurück. Ich bin Single", erklärt Chloe. Sie freue sich darauf, sich richtig auszutoben – und das kann man in der berüchtigten Party-WG bekanntlich allzu gut. "Wenn du eine harte Zeit durchmachst, ist es hilfreich, positive Energie um sich herum zu haben", findet die Blondine.

Woher dann die Comeback-Gerüchte um Chloe und Sam kommen? Kurz nach ihrem offiziellen Liebes-Aus flogen sie zusammen nach Dubai. Glaubt man ihren Freunden, habe sie einen erneuten Beziehungs-versuch in Betracht gezogen – er das Thema aber abgehakt. Den Trip hätten sie schlicht als Freunde genossen!

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-Star

Instagram / samgowland Sam Gowland, TV-Star

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, TV-Star

