Was für ein Unterschied! Seit fast zwei Jahren begeistert Sarah Harrison (28) ihre mehr als zwei Millionen Follower mit Einblicken in ihren Familienalltag mit Töchterchen Mia Rose (1). Im Laufe der Zeit konnten Sarahs Fans der Kleinen beim Heranwachsen zuschauen. Jetzt postete die Influencerin ein Throwback-Bild von sich und Mia, das verdeutlicht: In den vergangenen beiden Jahren ist Mia ganz schön groß geworden.

Auf Instagram veröffentlichte Sarah am Samstag zwei Bilder auf einmal. Eines zeigt sie und ihre Tochter einige Wochen nach Mias Geburt, das andere ist eine aktuelle Momentaufnahme des Mutter-Tochter-Gespanns. Dazu schrieb die einstige Der Bachelor-Kandidatin: "Mein großes Mädchen, mit Kind sieht man erst, wie schnell die Zeit vergeht."

Das äußert sich wohl auch in den Interessen der jungen Dame. Mit ihren fast zwei Jahren begeistert sich Mia schon für die Kosmetik ihrer Mama, wie Sarah Promiflash kürzlich verriet: "Also Mia wühlt sehr, sehr gerne in meinem Make-up-Schrank und sitzt auch immer sehr, sehr gerne neben mir, wenn ich mich schminke."

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison im Oktober 2019

