Mit dieser Outfit-Wahl begeisterte Königin Máxima (48) in Indien! Die niederländische Royal-Lady und ihr Ehemann König Willem-Alexander (52) reisen zurzeit durch das südasiatische Land – und dabei verzückte die Königin ihre Fans schon mehrfach mit ihren Outfits. Bisher setzte sie allerdings stets auf klassische Sommerkleider oder elegante Abendroben. In der südindischen Stadt Kochi präsentierte sich Máxima nun hingegen in einem landesüblichen Look: Sie trug einen traditionellen indischen Sari!

Bei der Ankunft am Flughafen in Kochi wurden Willem-Alexander und Máxima von einer Tanztruppe begrüßt, die das Königspaar in bunten Kostümen willkommen hieß. Allerdings zog vor allem auch die 48-Jährige mit ihrem Style alle Blicke auf sich: Máxima hatte sich in einen weiß-grünen Sari, ein indisches Wickelkleid, mit schlichten Verzierungen gehüllt. Dazu kombinierte sie verschiedene Smaragd-Schmuckstücke sowie eine farblich passende Clutch. Diesem traditionellen Look verpasste die Dreifach-Mama schließlich noch ihre ganz persönliche Note. So werden Saris normalerweise meist mit einem kurzärmeligen Oberteil, dem sogenannten Choli, getragen. Darauf verzichtete die Königin und zeigte sich stattdessen schulterfrei. Willem-Alexander hatte sich hingegen mit einem blauen Anzug und einer gelben Krawatte für einen klassischeren Look entschieden.

Während Máxima zum ersten Mal während ihrer Reise eine landestypische Tracht trug, präsentierte sich Royal-Kollegin Herzogin Kate (37) auf ihrer aktuellen Pakistan-Reise in einer weitaus ungewohnteren Garderobe: Sie zeigte sich immer wieder in traditionellen Gewändern.

