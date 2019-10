Will Kylie Jenner (22) ihrem Ex Travis Scott (28) hiermit etwa zeigen, was er verpasst? Zwischen dem Reality-Star und dem Rapper ist es seit einigen Wochen offiziell aus – die Eltern der kleinen Stormi Webster (1) gehen getrennte Wege. Seit dem Bekanntwerden des Beziehungsendes zeigt die Kosmetikunternehmerin immer öfter, was sie hat. Für ihre jüngsten Schnappschüsse schlüpfte sie aber nicht einfach nur in ein Kleid mit XXL-Ausschnitt: In dieser Bilderreihe trägt Kylie überhaupt nichts!

Na, wenn das Travis sieht! Auf Instagram postete die 22-Jährige nun besonders sexy Bilder: Auf den vier Pics posiert sie splitterfasernackt im Bett! Lediglich die Decke verdeckt Kys Körper und ihr verführerischer Blick setzt dem Szenario dann das Krönchen auf. "Babygirl", schreibt das Model in der Bildunterschrift – ob sie mit diesem Spitznamen wohl ihren Verflossenen auf sich aufmerksam machen will?

Zuletzt hieß es jedenfalls, dass sich Kylie und Travis einander wieder annähern würden: Wie ein Vertrauter gegenüber ET ausgeplaudert hat, finden offenbar beide die Vorstellung, in Zukunft wieder zusammenzukommen, gar nicht so abwegig!

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei einer Film-Premiere

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Geschäftsfrau

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

