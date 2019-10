Ist das etwa das Liebes-Comeback des Jahres? Make-up-Queen Kylie Jenner (22) und US-Rapper Travis Scott (28) gehen seit einigen Wochen getrennte Wege. Doch einen Rosenkrieg gibt es zwischen den beiden nicht: Ihrer Tochter Stormi (1) zuliebe gehen sie sehr erwachsen mit der Co-Parenting-Situation um und führen nach eigenen Angaben ein freundschaftliches Verhältnis miteinander. Aber das scheint noch nicht das Ende ihrer Geschichte zu sein: Das Paar soll tatsächlich wieder zueinander finden!

Über zwei Jahre gehörten sie zu den Lieblingspaaren der Promi-Szene – umso erfreulicher jetzt diese Nachricht: So ganz aus scheinen die Liebesangelegenheiten zwischen dem Reality-Star und dem Rapper noch lange nicht zu sein. Ein Vertrauter der zwei verriet vergangene Woche gegenüber ET, dass sie sogar offen dafür seien, in Zukunft wieder zusammen zukommen. Während der 28-jährige Travis momentan rund um die Uhr auf Tour sei, kümmere er sich trotzdem liebevoll um das Verhältnis zu Töchterchen Stormi: "Travis ist ständig mit Kylie in Kontakt, wenn er unterwegs ist", so die Quelle weiter. Auch Kylie soll dem Portal bestätigt haben, dass sie und Travis auf einem guten Weg seien.

Damit beseitigte der 22-jährige TV-Reality Star gleichzeitig auch die Gerüchte über eine angebliche Affäre mit ihrem Ex, Rapper Tyga (29). Denn mit ihm soll sie nach der Trennung von Travis wieder angebandelt haben und Anfang Oktober zu ihm gefahren sein. Ebenfalls verdächtig: Auch Tyga likte fleißig Kylies Popo-Bilder auf Instagram! Aber so wie es jetzt aussieht, ist das Kapitel Tyga für Kylie wohl endgültig abgeschlossen.

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner bei der "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"-Premiere

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster in Italien

