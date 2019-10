Diese spontane Gesangseinlage schlägt selbst in der Promiwelt hohe Wellen: In einem Video sang Reality-Star Kylie Jenner (22) für ihr Töchterchen Stormi Webster (1) ein paar Töne – die sich innerhalb von Stunden zu einem viralen Hit mauserten. Von "Rise and Shine" gibt es nicht nur bereits einen Remix, sondern auch viele A-cappella-Versionen. Jetzt coverten sogar Miley Cyrus (26) und Cody Simpson (22) das Ständchen!

Auf ihren Instagram-Accounts erlaubte sich das frischgebackene Pärchen einige Späßchen: Ein Video zeigt Miley bei ihrer morgendlichen Pflegeroutine im Bad. Dabei trällert die Musikerin den Song ihrer Promi-Kollegin, während ihr Beau sie auf der Gitarre begleitet. Nach diesem Kylie-Tribut macht sich der Australier in einem anderen Clip aber über den "Rise and Shine"-Hype lustig: Mit einem Handtuch um die Hüften platzt Cody singend ins Schlafzimmer – der Witzbold richtet den Song allerdings an sein im Bett liegendes Hündchen!

Cody und Miley waren nicht die Ersten, die sich an Kylies Ständchen heranwagten: Ariana Grande (26) höchstpersönlich fragte die Kosmetikunternehmerin im Scherz, ob sie deren Song covern dürfte – woraufhin diese antwortete: "Ja, solange ich im Musikvideo bin."

Instagram / mileycyrus Cody Simpson und Miley Cyrus

Anzeige

Instagram / codysimpson Cody Simpson, Musiker

Anzeige

Getty Images Ariana Grande in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de