Selma Blair (47) greift im Kampf gegen ihre Multiple Sklerose zum letzten Mittel. Die Schauspielerin hatte die verheerende Diagnose im August 2018 erhalten. Zwei Monate später machte sie ihre Erkrankung auf Instagram öffentlich. Bei ihrer Therapie hatte Selma bislang keinen Erfolg. Jetzt verriet sie, welche unsäglichen Qualen sie sich im Kampf gegen MS zumutet. Denn Selma kämpft mit einer aggressiven Chemotherapie gegen die Nervenkrankheit.

Das verriet die 47-Jährige laut Just Jared bei einer Podiumsdiskussion auf dem Time 100 Health Summit. Laien dürften Chemotherapie in der Regel nur bei der Behandlung von Krebspatienten kennen. "Ich habe keinen Krebs. Aber mir gingen irgendwie die Optionen aus und ich suchte nach einem Ausweg", schilderte Selma ihr Dilemma. Sie entschloss sich zu der brutalen Behandlung, weil ihr Zustand sich rapide verschlechtert hatte.

"Das Ziel ist es, dich fast zu töten", beschrieb Selma den Zuhörern die Wirkungsweise der Chemotherapie und warum deren Nebenwirkungen so extrem ausfallen. "Ich war vorgewarnt", sagte sie. "Du bereitest dich in gewisser Weise auf den Tod vor." Abgesehen von ihren raspelkurzen Haaren und dem Gehstock machte die Amerikanerin bei der Veranstaltung aber einen lebensfrohen, mutigen Eindruck. Sie strahlte in die Kameras und trug zu ihrem pinken Anzug Sandalen mit hohen Absätzen.

Getty Images Selma Blair beim Time 100 Health Summit in New York

Getty Images Selma Blair (l.) bei einer Podiumsdiskussion im Oktober 2019

Getty Images Selma Blair bei der Podiumsdiskussion "Time 100 Health Summit", Oktober 2019

