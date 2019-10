Selma Blair (47) legt einen Wahnsinnsauftritt hin – trotz ihrer gesundheitlichen Probleme! Denn die Schauspielerin leidet an Multipler Sklerose. Die Nervenkrankheit sowie die Nebenwirkungen der Behandlung machen dem Kinostar deutlich zu schaffen: Durch eine Stammzellentransplantation fielen ihr die Haare aus und seit einiger Zeit ist sie auf einen Gehstock angewiesen. All das hält Selma aber nicht davon ab, in diesem Wow-Outfit ein Fashion-Statement zu setzen!

Bei dem Time 100 Health Summit in New York sprach die 47-Jährige über ihre Diagnose und zog dabei mit ihrem knalligen Look alle Blicke auf sich. Sie trug einen Hosenanzug in leuchtendem Pink mit einer schwarzen Bluse und schwarzen High-Heels. Ihren ebenfalls schwarzen Gehstock setzte die "Eiskalte Engel"-Darstellerin für die Fotos gekonnt in Szene. Von den Strapazen der vergangenen Monate war bei diesem Hammer-Auftritt nichts zu erahnen.

Selma hat schon häufiger unter Beweis gestellt, dass sie sich trotz ihrer Erkrankung ihre Lebensfreude nicht nehmen lässt. Ob eine Tretroller-Tour durch die Stadt oder ein Spaziergang in der Sonne – auch nach ihrer MS-Diagnose zeigt sich die Leinwand-Beauty immer wieder gut gelaunt in der Öffentlichkeit.

Getty Images Selma Blair beim Time 100 Health Summit in New York

