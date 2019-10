Heute ist der erste Tag von Vanessa Stanat und Roman Tamkans gemeinsamen Leben als Ehepaar. Schon seit Wochen fiebert die ehemalige Kandidatin von Germany's next Topmodel auf ihre standesamtliche Hochzeit mit 65 ausgewählten Gästen hin. Heute war es dann endlich soweit: Um 13 Uhr gaben sich die Content Creatorin und ihr Liebster im Kreise ihrer Familie und Freunde das Jawort!

Auf Instagram repostete Vanessa nun einige Storys der anwesenden Gäste und machte so klar: Es ist vollbracht! Die dunkelhaarige Schönheit und ihre große Liebe sind Frau und Mann. Vor den Standesamt-Schreibtisch trat die Braut in einer traumhaften, bodenlangen und selbstverständlich weißen Robe. Dazu trug sie die Haare am Oberkopf leicht zurückgesteckt. Sowohl Vanessa als auch Roman hatten während der Trauung Tränen in den Augen.

Nun kann die Wahl-Kölnerin mit den polnischen Wurzeln also endlich aufatmen. Immerhin war kurz vor der Eheschließung noch einiges schiefgegangen. Zuerst hatte ihr DJ kurzfristig abgesagt, dann war auch noch das Hochzeitskleid nicht im richtigen Zustand angekommen. Diese Hindernisse hatten das Model in der Nacht vor der Zeremonie kurzzeitig zum Verzweifeln gebracht.

Instagram / anna.wilken Vanessa Stanat bei ihrer standesamtlichen Hochzeit

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat und Roman Tamkan

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat mit ihrem Roman

