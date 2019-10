In wenigen Momenten ist es so weit: Vanessa Stanat heiratet ihren Verlobten Roman Tamkan. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr persönlicher Fotograf geben sich zunächst das standesamtliche Jawort, bevor die kirchliche Trauung in etwa zwei Jahren folgt. Eigentlich sollten die heutigen Festlichkeiten nur im kleinen Kreis stattfinden, inzwischen zählen allerdings doch stolze 65 Personen zur Gästeschar des Paares. Ob sich unter ihnen auch ein paar ehemalige GNTM-Kolleginnen von Vanessa befinden?

Im Promiflash-Interview auf der Glow Beauty Convention in Berlin verriet Vanessa: "Es gibt eine, mit der ich sehr eng geworden bin in unserer gemeinsamen Zeit und das ist die Sarah. Sie ist natürlich zu unserer standesamtlichen Hochzeit eingeladen." Sarah Almoril (21) zählt also zu den Hochzeitsgästen. Nicht verwunderlich, hatte die Blondine Vanessa sogar schon mit ihrem Junggesellinnenabschied überrascht. Aus ihrer eigenen Staffel ist sonst kein GNTM-Girl vor Ort.

Dafür wird allerdings ein bekanntes Gesicht aus der Episodenreihe von 2014 dabei sein: Model Anna Wilken reist extra für die Trauung an.

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat mit ihrem Roman

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Model

