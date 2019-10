Sie gehen seit Jahrzehnten zu zweit durchs Leben und sind offenbar so glücklich wie am ersten Tag! Dabei sind um Victoria Beckham (45) und ihren Ehemann David (44) am laufenden Band neue Trennungsgerüchte im Umlauf. Dass an den Spekulationen aber rein gar nichts dran ist, wird spätestens im neuesten Interview vom Ex-Mitglied der Spice Girls deutlich: So süß schwärmt sie von ihrem Partner!

Im Gespräch mit The View wird die Designerin gefragt, was sie an ihrem Mann so anziehend findet. Für Vic liegt die Antwort klar auf der Hand: "Natürlich ist er unglaublich gut aussehend, aber David ist einfach der wunderbarste Ehemann und fantastischste Vater und eine große Inspiration für uns alle, er ist so ehrgeizig", lautete nur der erste Teil ihres Lobgesangs.

Diese süßen Zeilen waren aber nur der Anfang: "Ich kann mich glücklich schätzen, ihn als meinen Seelenverwandten zu haben", erzählt Victoria mit einem strahlenden Gesicht. Am 20. Juli feierten die vierfachen Eltern ihren 20. Hochzeitstag.

Getty Images David und Victoria Beckham

Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham in Spanien

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de