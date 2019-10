Eigentlich ist Daniela Katzenberger (33) mit ihrem Gatten Lucas Cordalis (52) total zufrieden: Der Sohn des verstorbenen Sängers Costa Cordalis (✝75) scheint offenbar nicht bloß ihr absoluter Traummann zu sein, sondern auch ein super Vater für das gemeinsame Töchterchen Sophia (4). Eine gewisse Kleinigkeit würde die Katze aber dann doch an ihrem geliebten Schatz ändern, wie sie vor wenigen Tagen im exklusiven Interview mit Promiflash ausplauderte.

"Ich bin absolut dafür, dass er sich wieder Brusthaare wachsen lässt", verriet Dani gegenüber Promiflash bei der Präsentation ihrer neuen Uncle Sam-Sportkollektion. Ihr Geliebter sei so eitel, dass außer auf seinem Kopf an seinem Körper kein Haar zu finden sei. Und dabei findet die Katze den Haarwuchs beim männlichen Geschlecht so wahnsinnig attraktiv: "Bei Männern müssen Brusthaare so lang sein, dass es in der Nase kitzelt, wenn man darüber riecht", teilte die Kultblondine ihre Wunschvorstellung mit.

Von einem flauschigen Oberkörper bei Lucas wird die Katze wohl weiterhin nur träumen. Denn anstatt den Rasierer beiseite zu legen, bestellte Lucas vor wenigen Wochen einen Badeanzug im Borat-Stil. Inklusive Brustbehaarung! Allerdings nicht für sich selbst – sondern zum Spaß für sein Herzblatt Daniela.

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Oktober 2019

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Oktober 2019

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

