Lady Gaga (33) setzt auf ein toughes Vorbereitungs-Programm! Mitte Oktober startete die dritte Runde ihrer imposanten "Enigma"-Show in Las Vegas. Noch bis Mai 2020 wird die Sängerin in der Casino-Metropole ihre Fans bei insgesamt 27 Auftritten mit ihren Hits begeistern. Neben ihrer Stimme überzeugt die "Shallow"-Interpretin auch mit einer Top-Figur – und die kommt nicht von ungefähr: Lady Gaga trainiert extrem hart für ihre Konzerte!

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich die "A Star is Born"-Darstellerin mit gequältem Gesichtsausdruck in einer Wanne voller Eiswürfel! "Eisbad für fünf bis zehn Minuten, heißes Bad für 20 Minuten, dann Kompressionsanzug mit Eispackungen für 20 Minuten", schrieb Stefani Germanotti, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt.

Schon einen Tag zuvor gewährte die 33-Jährige in ihren sozialen Netzwerken Einblicke in ihren momentanen Alltag zwischen den Proben zur Show. Nach dem krassen Training gönnte sich Lady Gaga in einem pinken Badeanzug mit passender Taucherbrille ein paar "galaktische Runden" im Pool.

Getty Images Lady Gaga im September 2019

Instagram / ladygaga Lady Gaga im Oktober 2019

Getty Images Lady Gaga auf einem Fashion-Event im März 2019

