Diese Frage umtreibt die Sturm der Liebe-Fans seit einigen Wochen: Von wem ist Eva Saalfeld (Uta Kargel, 38) schwanger? Eigentlich ist die 38-Jährige in der Telenovela mit Koch Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 42) verheiratet – doch vor einigen Monaten hatte sie eine Affäre mit Hotel-Eigentümer Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 55). Beide Männer könnten also die Erzeuger sein. Nächste Woche wird die Buchillustratorin endlich erfahren, wer der Vater ihres ungeborenen Babys ist. Und was tippen die Promiflash-Leser? Für sie kommt nur einer der beiden infrage!

In einer Promiflash-Umfrage kommt es zu einem eindeutigen Ergebnis: Von 2.903 Usern sind sich 72,4 Prozent (2.103 Stimmen) sicher: Eva muss von ihrer großen Liebe Robert ein Baby erwarten. "Ich hoffe, dass Robert der Vater ist, sonst finde ich die Serie nicht mehr schön" und "Robert ist der Vater. Christoph wäre ein toller Mann, wenn er nicht so fies wäre", lauten unter anderem zwei Kommentare Facebook dazu. Nur 27,6 Prozent (800 Stimmen) denken, dass Christoph der Erzeuger von Evas Kind ist.

Aber egal welches Ergebnis der Vaterschaftstest aufweisen wird, es wird auf jeden Fall ein Happy End für Eva und Robert geben: Denn die beiden Turteltauben werden am Fürstenhof ihr Ehegelübde erneuern! An der kleinen Zeremonie im November nehmen nur Alfons (Sepp Schauer, 70) und Hildegard Sonnbichler (Antje Hagen, 81) teil – außerdem ist Robert und Evas Tochter Valentina (Paulina Hobratschk, 21) anwesend.

ARD / Christof Arnold Lorenzo Patané und Uta Kargel, Darsteller aus "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD / Christof Arnold Dieter Bach und Uta Kargel, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Anzeige

ARD / Christof Arnold Paulina Hobratschk, Uta Kargel, Lorenzo Patané und Antje Hagen bei "Sturm der Liebe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de