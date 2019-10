Das war eine knappe Kiste für Sally Haas (19)! In der 13. Staffel von Germany's next Topmodel wurde sie von Model-Mama Heidi Klum (46) unter die Fittiche genommen und schaffte es sogar auf den sechsten Platz. Kürzlich versuchte die Laufsteg-Beauty ihr Glück bei The Voice of Germany – und überzeugte Mark Forster (35) und Alice Merton (26) bei den Blind Auditions. Letztendlich trat sie dem Team der "No Roots"-Interpretin bei. Obwohl sie bei den Battles ihren Coach nicht auf Anhieb überzeugen konnte, rettete sie ein anderer vor ihrem Aus!

Im Battle musste sie sich gleich zwei weiteren Konkurrenten stellen: Frederic und Barbara. Zusammen performten sie den Song "No Air" von Jordin Sparks (29) und Chris Brown (30). Doch so richtig harmonierten die Stimmen der drei Sänger laut Profis nicht miteinander. Die Coaches waren sich einig darüber, dass nur einzelne Passagen richtig gut bei den Teilnehmern saßen. "Sally und Barbara, von euch habe ich wirklich die größte Entwicklung gesehen", urteilte Alice nach dem Battle. Letztendlich entschied sie sich aber nicht für die Influencerin, sondern für den 17-jährigen Bönningstedter. Doch auch für Sally sollte die Reise noch nicht vorbei sein: Im Steal Deal schnappte sich Mark Forster das Talent.

"Also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit!", zeigt sich die 19-Jährige nach ihrer Performance erleichtert. Über die zweite Chance war sie sichtlich happy. Bereits bei den Blind Auditions wollte Mark die Beauty in seinem Team haben – doch dort entschied sie sich für die Popsängerin. "Ich freue mich sehr, dass er an mich glaubt", sagte sie über ihren neuen Coach.

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Barbara, Frederic und Sally bei "The Voice of Germany"

Anzeige

Instagram / sally.ann "The Voice of Germany"-Teilnehmerin Sally Haas

Anzeige

Instagram / sally.ann Sally Haas, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de