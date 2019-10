Flashback-Friday bei Dwayne "The Rock" Johnson (47)! Oft gewährt der Fast & Furious-Star in den sozialen Netzwerken den Fans einen Einblick in sein Leben: Ob am Set für einen neuen Film, beim Gewichtheben im Gym oder als Familienvater – in regelmäßigen Abständen werden seine Follower mit Content gefüttert. Und diesmal ist für die Community eine Zeitreise in die Vergangenheit drin!

Auf Instagram postet der ehemalige Sexiest-Man-Alive jetzt ein 32 Jahre altes Foto von sich und erzählt von seiner wilden Kindheit. Dwayne erinnert sich lebhaft zurück: "Ich war ein 15-jähriger Punk, 1,93 Meter groß, nicht ganz 90 Kilo schwer, mit einem gruseligen Oberlippenbart und war gezwungen, Hawaii zu verlassen, um in Nashville zu leben." Aber das war noch nicht alles! Er verrät weiter, dass er in eine neue High School eingeschrieben wurde, in der Lehrer und Schüler ihm lieber aus dem Weg gingen, weil sie alle davon überzeugt waren, dass er ein Undercover-Cop ist.

Trotz seiner negativen Erlebnisse zieht der 47-Jährige mittlerweile aber ein positives Resümee: "Ich hatte ein wildes und unglaubliches Leben als Kind und Teenager." Mit dem Start seiner Karriere als Wrestler, und später als Schauspieler, wird sich das wohl auch heute nicht geändert haben.

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson, 1987

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei der UK-Premiere von "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson im April 2018

