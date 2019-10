Vor einem Jahr ging Kronprinzessin Mette-Marit (46) von Norwegen mit einer schrecklichen Diagnose an die Öffentlichkeit: Sie leidet an einer lebensbedrohlichen Lungenfibrose. In der vergangenen Woche statteten sie und Kronprinz Haakon (46) Deutschland einen Besuch ab. Auch auf dieser Reise musste die Norwegerin deutlich mehr zurücktreten, als noch vor ein paar Jahren. In einem Interview macht Mette-Marit daher keinen Hehl daraus, wie ihr Gesundheitszustand wirklich ist!

Mit ihrer Krankheit möchte die 46-Jährige offen umgehen. In einem TV-Interview mit dem norwegischen Sender NRK spürt die baldige Königin die Auswirkungen ihrer immer schwächer werdenden Lunge. "Ich bin schon viel öfter erschöpft als früher", erklärt die Familienmutter im Interview. Ihre Tagesform schwanke in den vergangenen Wochen und Monaten immer mehr: "Aber ich lebe ja nun schon mehrere Jahre damit und ich habe einfach nicht gewusst, was es ist. Deshalb habe ich mir immer Druck gemacht."

Seitdem sie aber die genaue Diagnose habe, setze sie sich nicht mehr so unter Druck. "Ich habe eine wirklich verständnisvolle Familie, die mich total unterstützt", erzählt Mette-Marit weiter. Vor allem von ihrem Mann sei sie beeindruckt, dass er so für sie da ist.

Getty Images Das Kronprinzenpaar Mette-Marit und Haakon im Juli 2017

Nigel Waldron/Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon von Norwegen in Berlin 2019

