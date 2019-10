Fashion-Statement der Extraklasse! Victoria Beckham (45) ist schon lange nicht mehr nur die Frau von Ex-Profi-Kicker David Beckham (44) oder das ehemalige Mitglied der Spice Girls. Sie hat sich mittlerweile in der Fashion-Branche einen Namen als Designerin gemacht. Außerdem gilt die 45-Jährige inzwischen als internationale Stil-Ikone und ihre Fashion-Shows sind in jeder Mode-Metropole ausgebucht. Trotzdem scheiden sich bei ihren eigenen Looks manchmal noch die Geister.

So auch bei ihrem letzten Auftritt in New York. Dort war sie zu Besuch, um ihre eigene Beauty-Linie zu promoten. Beim Verlassen des Hotels, was bei Vic jedes Mal einem kleinen Runway gleicht, wählte sie einen wilden Muster-Mix – natürlich aus ihrer eigenen Kollektion. Sie trug eine rote Bluse unter einem XXL-Karo-Blazer, passend zu einem großkarierten Midirock. Diese Kombi gepaart mit ihren Leo-Peeptoe-Stiefeln scheint auf jeden Fall sehr gewagt. So mutig war die Designerin allerdings nicht schon immer.

Im Interview mit This Morning gab sie zu: "Ich bin definitiv heute deutlich selbstbewusster. Früher habe ich gewisse Sachen gemacht oder hatte gewisse Paranoia über mich als Person. Heute, wo ich älter bin, interessiert mich das nicht mehr." Außerdem fände sie es wichtig, mit sich selbst gut umzugehen und sich auf das Positive im Leben zu fokussieren.

