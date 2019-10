Dass sie auch im Alter sexy und fit ist, beweist Suzanne Somers (73) in den sozialen Medien immer wieder aufs Neue. Die US-Schauspielerin und Autorin zeigt, was sie hat und setzt sich am liebsten in kurzen Kleidern und figurbetonten Outfits in Szene. Anlässlich ihres 73. Geburtstags ließ sie die Klamotten aber weg und die Hüllen fallen. Und dafür gab es von ihren Fans eine Menge Zuspruch.

Keine Frage, Suzanne sieht mit 73 Jahren einfach umwerfend aus – und sie traut sich was. An ihrem Geburtstag machte sie ihren 91.000 Fans auf Instagram nämlich ein besonderes Geschenk und veröffentlichte ein verführerisches Foto. Auf dem Schnappschuss ist die Blondine ganz nackt in der Natur zu sehen, während sie Sexyness und Selbstbewusstsein versprüht. "Hier bin ich mit 73 im Evakostüm", kommentierte sie den Nackedei-Post. Ihre Fans zeigten sich begeistert. Unter dem Bild finden sich Kommentare wie "Du siehst fantastisch aus. Ignorier die Hater und poste weiterhin jedes Foto, auf dem du dich sexy fühlst".

Fans hierzulande ist Suzanne aus der Sitcom "Eine starke Familie" bekannt, die sie in den Neunzigern zum gefeierten Serien-Star machte. 2001 gab sie bekannt, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Infolgedessen veröffentlichte sie zahlreiche Ratgeber und Selbsthilfe-Bücher.

