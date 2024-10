Neil Patrick Harris und Familie als Popikonen zu Halloween

Die Halloween-Kostüme von Neil Patrick Harris (51) und seiner Familie sind in diesem Jahr legendär – im wahrsten Sinne des Wortes! Der Schauspieler, sein Mann David Burtka (49) und die Zwillinge Harper (14) und Gideon (14) verkleiden sich anlässlich des Grusel-Feiertags nämlich als Popikonen! Das zeigt jetzt ein aktueller Beitrag auf Instagram. Auf den Aufnahmen stehen die vier gemeinsam in einem Musikstudio. Während sich Neil in David Bowie (✝69) verwandelt, schlüpft sein Liebster in die Rolle von Elvis Presley (✝42). Seine Kids dagegen strahlen als Elton John (77) und Madonna (66).

In ihren Kostümen sehen die vier aber nicht nur fantastisch aus, sondern begeistern auch die Fans! "Deine Familie gewinnt wieder einmal Halloween", schreibt ein Nutzer voller Begeisterung unter den Post des How I Met Your Mother-Stars. Dem schließt sich ein weiterer an: "Jedes Jahr werden die Kostüme besser!" Darüber hinaus bewundern Neils Follower, dass die 14-jährigen Kids des Paares sich weiterhin in das Familienkostüm involvieren. "Ich hoffe, sie hören nie auf, diese Fotoshootings mit euch zu machen. Fantastisch", betont ein User.

Aber nicht nur die Fans sind begeistert vom Nachwuchs des 51-Jährigen und des "CSI: New York"-Darstellers, auch die beiden sind es. Wie Neil erst kürzlich im Netz deutlich machte, kann er es kaum glauben, dass Harper und Gideon schon Teenager sind. "Ich war im Leben noch nie so stolz auf etwas, und ich vermute, dass ich es nie wieder sein werde. Mein Mann David und ich staunen über ihre Reife, sind begeistert von ihrer Wärme, begeistert von ihrem Charme. Wir lieben sie beide bedingungslos", schrieb er zu einem Bild der Zwillinge.

Instagram / dbelicious Neil Patrick Harris, David Burtka und ihr Sohn Gideon als David Bowie, Elton John und Elvis Presley

Instagram / nph Neil Patrick Harris und David Burtka mit ihren Kids Harper und Gideo, Juni 2024

