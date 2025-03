Für Dreh: Neil Patrick Harris hat einen komplett neuen Look

Neil Patrick Harris (51) ist den meisten wohl durch seine How I Met Your Mother-Rolle als Barney Stinson in Erinnerung: ein in Anzügen gekleideter, attraktiver Herr mit gepflegter Kurzhaarfrisur. Diesem Look blieb der Schauspieler auch jahrelang treu. Nun überrascht er seine Fans jedoch mit einer Veränderung: Wie Bilder zeigen, die Hello! vorliegen, trägt Neil nun statt seiner blonden kurzen Frisur dichtes, dunkelbraunes und deutlich längeres Haar.

Die neue Frisur entstand nicht ohne Grund: Die Bilder stammen dem Magazin zufolge vom Set von "Dexter: Resurrection" – einer neuen Serie, die im Juni 2025 erscheinen soll. Berichten zufolge übernimmt der 51-Jährige in der Serie die Rolle des Lowell. Ebenfalls Teil des Casts sind "Dexter"-Urgestein Michael C. Hall (54), Game of Thrones-Star Peter Dinklage (55) und "Kill Bill"-Berühmtheit Uma Thurman (54). Da aktuell die Dreharbeiten laufen, könnte es sich bei Neils neuer Frisur womöglich auch nur um eine Perücke handeln.

Neil begeisterte seine Fans schon in einigen Film- und Serienrollen. Für Produktionen nimmt er jedoch nicht nur die eine oder andere Veränderung in Kauf, sondern zeigt sich bei Bedarf auch ganz natürlich – von seiner besten Seite. So beispielsweise im 2014 veröffentlichten Film "Gone Girl": Dort war in einer Szene kurzzeitig sein Geschlechtsteil zu sehen, wie der Hollywood-Star gegenüber Daily Beast verriet. In den meisten Fällen verwenden Schauspieler künstliche Nachbildungen davon, doch Neil gab dem Wunsch seines Regisseurs nach einer möglichst realitätsnahen Darstellung nach und erklärte sich dazu bereit, die Nacktszene hüllenlos zu ermöglichen.

Getty Images Neil Patrick Harris im März 2025

Getty Images Neil Patrick Harris bei der "Gone Girl"-Premiere im Jahr 2014

