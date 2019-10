Planung ist die halbe Miete – so lautet wohl das Motto von Sarah Lombardi (27)! Aktuell sitzt die Sängerin in der Supertalent-Jury und probt zudem für ihre Gastauftritte bei Holiday on Ice. Den Spagat zwischen ihrem Job im Rampenlicht und ihrer Rolle als alleinerziehender Mutter scheint die Ex von Pietro Lombardi (27) bestens zu meistern. Doch wie gelingt ihr das? Mit Promiflash plauderte die Brünette über ihr Leben als Alleinerziehende und verrät ein paar nützliche Tricks.

"Ich glaube, ich bin Mrs. Organisation", lacht die ehemalige DSDS-Zweitplatzierte im Promiflash-Interview. Sie plane alles bis ins kleinste Detail. Sei es der Zeitpunkt für ihr Frühstück – oder gar, wann sie ihre Socken anziehe: "Ich notiere mir alles, aber es hilft!" Neben ihren beruflichen Pflichten sollen aber auch ihre Liebsten nicht zu kurz kommen. "Alessio wird bei mir immer an erster Stelle stehen. Wenn er mich braucht, dann werde ich alles stehen und liegen lassen", erklärte Sarah.

Seit Oktober 2016 lebt die Sängerin getrennt von ihrem Ex-Mann Pietro. Ihr gemeinsamer vierjähriger Sohn Alessio (4) wächst seitdem bei ihr auf. "Das klappt ganz gut", berichtete die "Ich liebe nur Dich"-Interpretin. Ihr Sprössling verstehe die Situation so langsam und sei stolz auf sie.

HOLIDAY ON ICE / Martin Miseré Sarah Lombardi und Joti Polizoakis

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi in Venedig

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

