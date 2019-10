Diese Freundschaft hat sich anscheinend intensiviert! Seit den Dreharbeiten zur 13. Staffel von Germany's next Topmodel-Staffel sind die Teilnehmerinnen Trixi Giese (19) und Shari (25) einfach unzertrennlich. Obwohl die Castingshow von 2018 vorbei ist, gehört die Verbundenheit der Nachwuchsmodels noch lange nicht der Vergangenheit an, was regelmäßige BFF-Fotos der beiden beweisen. Wie sehr sich die Mädels liebhaben, macht Trixi nun mit einem Geburtstags-Post für Shari deutlich!

Am 20. Oktober ist die lockige Brünette 25 Jahre alt geworden und bekam zu diesem Anlass weitaus mehr als eine Torte. In einem Instagram-Post widmet Trixi ihr rührende Zeilen: "Wir sind in den zwei letzten Jahren durch dick und dünn gegangen. Du warst immer für mich da und bist es immer noch. Du hast mich ganz oft aufgemuntert und mich zum Lachen gebracht, dafür bin ich dir unglaublich dankbar", lautet die platonische Liebeserklärung. Obwohl Sharis Geburtstag bereits am Sonntag war, schreibt ihre Freundin auch dem folgenden Tag viel Bedeutung zu – aus einem bestimmten Grund!

"Heute ist dein Geburtstag, aber morgen ist auch ein wichtiger Tag, denn vor zwei Jahren haben wir uns an diesen Tag kennengelernt und seitdem sind wir unzertrennlich. Besties forever", schwärmt Trixi. Noch herzlicher als die süße Netz-Botschaft ist höchstens ihr Geschenk an Shari: ein gemeinsamer Girls-Trip nach Thailand.

Instagram / trixigiese Trixi Giese und Shari, GNTM-Teilnehmerinnen von 2018

