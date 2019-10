Huch, hat Vanessa Mai (27) da etwas Wichtiges vergessen? Kaum ein Schlager-Event findet noch ohne die Sängerin statt. Ihre Alben sind in den Charts immer auf den vordersten Plätzen vertreten. Erst kürzlich kündigte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin ihr neues Album "Für immer" an und drehte für die erste Single-Auskopplung der Platte das dazugehörige Musikvideo. Für dieses verzichtete die Künstlerin sogar auf ihre Unterwäsche!

Im Clip zu "Venedig (Love Is In The Air)" tanzt die Musikerin ziemlich freizügig und mit wenig Stoff bedeckt durch die italienische Lagunenstadt. Doch bei einem Outfit werden ihre Fans besonders stutzig. Ist die Beauty in dem hauchzarten, weißen Kleid etwa unten ohne unterwegs? Wie Bild berichtet, habe die 27-Jährige unter dem Einteiler tatsächlich kein Höschen getragen. Sie verzichtete auf einen Slip, da sie das Kleid besser in Szene setzen wollte.

Für die "Beste Version"-Interpretin war es das erste Mal, dass sie für die Dreharbeiten eines Musikvideos auf ein riesiges Filmteam verzichtete. "Es war eine völlig neue Erfahrung für mich. Ohne großes Brimborium, einfach, intim und schön", erklärte das Gesangstalent auf Instagram. Sie selbst packte ebenfalls mit an, um das Equipment von A nach B zu bringen. Aber auch ohne große Unterstützung habe alles nach Plan funktioniert.

ActionPress Vanessa Mai auf der Glow-Convention 2019

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Schlagerstar Vanessa Mai

Anzeige

ActionPress Vanessa Mai beim Sommer Open Air 2019 in der Landskron Kulturbrauerei in Görlitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de