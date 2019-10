Khloe Kardashian (35) drückt ihre Geschwisterliebe auf besonders schräge Art aus! Am Montag feierte Kim Kardashian ihren 39. Geburtstag – und natürlich gratulierten ihr dazu auch ihre berühmten Schwestern in den sozialen Netzwerken! Während Kourtney Kardashian (40), Kendall (23) und Kylie Jenner (22) schmeichelnde Fotos von dem Geburtstagskind posteten, teilte Khloe eine eher peinliche Erinnerung: Die 35-Jährige veröffentlichte ein Video, in dem Kim (39) sich auf der Toilette übergibt!

Auf Instagram zeigte Khloe den alten Clip von Kim, in dem diese betrunken auf dem Boden eines Badezimmers zu sehen ist. In dem Video rät Khloe ihrer Schwester: "Du musst dich übergeben oder du wirst dich morgen sehr schlecht fühlen!" Das ließ sich Kim in dem Moment offenbar nicht zweimal sagen und erbrach sich in die Toilettenschüssel. Trotz des eher unangenehmen Videos freute sich der Reality-TV-Star offenbar über die Geburtstagsgrüße und schrieb zu Khloes Post: "Ich liebe dich so sehr!"

Ob Kim wohl nur Khloes Kommentar zu dem Beitrag gelesen hat anstatt sich das dazugehörige Video anzusehen? Denn in dem Post hörte die Blondine gar nicht mehr auf, von Kim zu schwärmen: "Da sind so viele wundervolle Dinge, bei denen ich wünschte, dass andere sie von dir wüssten", schrieb sie und ergänzte: "Du willst bei jedem, dass er die beste Version seiner selbst wird. Du lässt Menschen so zurück, dass sie sich danach stärker fühlen!"

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Kim Kardashian

Instagram / khloekardashian Kim, Khloe und Kourtney Kardashian als Kinder

Getty Images Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian und Kim Kardashian in Los Angeles, 2014

