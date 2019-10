Das würden seine Fans so wohl nicht unterschreiben! Schauspieler Robert Pattinson (33), der 2005 seine erste große Rolle in Harry Potter ergattert hatte, gilt seitdem als Frauenschwarm schlechthin. Spätestens aber seit seinem Durchbruch mit dem Beginn der Twilight-Saga konnte sich der 33-Jährige der öffentlichen Aufmerksamkeit nicht mehr entziehen. Es ist also kein Wunder, dass viele Fans auch private Einblicke von ihm erhaschen wollen. Seit Jahren ist allerdings bekannt, dass der Hollywood-Star nicht auf den sozialen Netzwerken vertreten ist. Die Gründe dafür liefert er jetzt!

Gegenüber der New York Times gesteht er: "Ich bin alt und langweilig. Und Bauchmuskeln habe ich vielleicht zwei Mal im Jahr." Der "Twilight"-Hottie denkt außerdem, dass die Leute sich nicht mehr so für ihn interessieren, wie es damals der Fall war. "Wenn ich jünger wäre, würden sich die Paparazzi verrückt mir gegenüber verhalten [...]. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es wieder so sein wird", betont Robert. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass er davon ausgeht, dass er nach seiner neuen Rolle als Batman nicht noch berühmter werden kann.

2021 soll der neue Batman-Film in den deutschen Kinos erscheinen. Der Engländer freut sich darauf, den "komplizierten Charakter" spielen zu dürfen. "Ich denke nicht, dass ich jemals einen richtigen Helden verkörpern könnte – da muss immer etwas ein bisschen falsch sein. Ich denke, es ist so, weil ein Auge von mir kleiner ist als das andere", witzelte er.

ZUMA Studio / Zuma Press Robert Pattinson, Oktober 2019

Getty Images Robert Pattinson, Oktober 2019

Getty Images Robert Pattinson im Oktober 2018 auf dem New York Film Festival

