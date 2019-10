Bei Bauer sucht Frau kamen intime Details ans Tageslicht! Der 31-jährige Kuhhalter Christopher hatte bisher in Sachen Partnerschaft kein Glück – das ist kein Geheimnis. Schon als die diesjährigen Liebesanwärter vorgestellt wurden, hielt er damit nicht hinterm Berg. Mit Bewerberin Jennifer könnte die Pechsträhne nun ein Ende haben: Allerdings kam es bereits an Tag eins der Hofwoche zu einem recht unangenehmen, sehr persönlichen Gespräch mit Christophers Eltern. Wie nahm Jenny die Unterhaltung rückblickend wahr?

Christophers Mama und Papa waren in Plauderlaune! Sie verrieten unverblümt, dass ihr Sohn noch nie eine Frau zu Besuch hatte – auch nicht in seinem Bett. Bauernreporter Ralf hakte für das Magazin Extra bei Jenny nach und wollte wissen, was sie von dieser elterlichen Offenbarung hielt. "Sie war schon peinlich berührt", beteuerte der TV-Journalist im Talk mit Moderatorin Birgit Schrowange (61). Aber es sei eine von Grund auf ehrliche Aktion gewesen, was die 32-Jährige beeindruckt habe.

"Generell habe es Jennifer jedoch gewundert, dass er nicht mehr Erfahrung mit Frauen hat", erklärte Ralf weiter. Die Hausfrau aus Nordrhein-Westfalen habe ihn im Video so sympathisch gefunden, anhand dessen, was er gesagt hat: "Das hat sie schon sehr überrascht."

