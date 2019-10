Haben Christophers Eltern hier ein wenig zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert? Der Niedersachse will sich mit der Hilfe von Amors rechter Hand Inka Bause (50) bei Bauer sucht Frau endlich verlieben. Mit seinen 31 Jahren hatte Christopher bisher noch keine richtige Beziehung. Ob er mit Bewerberin Jennifer endlich Erfolg hat? Seine Eltern würden es ihm jedenfalls wünschen – und waren glatt in Plauderlaune. Haben sie ihren Sohn etwa als Jungfrau geoutet?

Premiere für Christophers Mama und Papa: Noch nie zuvor hat ihr Sohnemann eine Dame mit auf den Hof gebracht. Kein Wunder also, dass die beiden äußerst interessiert an ihrer potenziellen Schwiegertochter in spe waren. "Wie versteht ihr beide euch denn?", wollte sein Vater direkt wissen. Anschließend versicherte er der 32-Jährigen: "Als wir die Briefe durchgeschaut haben, hab ich sofort zu Christopher gesagt, dass du die Favoritin bist." Und auch seine Mutter taute im Laufe des Gesprächs auf. "Ich hab mich gefreut, dass mal eine Frau zu Besuch ist. Bei uns ist noch keine eingetroffen. Er hatte mal kurz eine Freundin im zehnten Schuljahr", packte die Rentnerin aus.

Im Einzelinterview ging sein Vater anschließend dann in die Vollen: "Christopher hat noch keine Erfahrung mit Frauen gesammelt", beteuerte er und gab preis: "Er hat ja schon ein Ehezimmer. Aber da hat noch nie eine drin gelegen, in dem Bett."

