Amanda Jaqueline Charlier wird schon jetzt zur Fashionista erzogen! Anfang Februar kam Sophia Vegas' (32) erstes Kind auf die Welt. Danach gab es kaum einen Entwicklungsschritt ihrer Tochter, den die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin nicht mit ihren Fans geteilt hat. Seit einigen Wochen ist die Beauty-OP-Liebhaberin nur noch selten in ihren sozialen Netzwerken unterwegs – nun freuen sich Sophias Follower über neue Schnappschüsse der kleinen Prinzessin.

Die Blondine zeigt auf Instagram eine Bilderreihe mit ihrem Ehemann Daniel Charlier, zwei seiner Söhne und Amanda bei einem Halloween-Fest. "Bald ist Halloween! Hier wird Halloween supersüß gefeiert. Ich kann es kaum abwarten, unseren ersten Kürbis zu dekorieren", freut sich die 32-Jährige. Viel interessanter als das Grusel-Fest finden die User eindeutig Amanda: Sie verzückt mit einem pinken Blumen-Haarband und einem farblich passenden Outfit. "Das süßeste Baby überhaupt", meint beispielsweise ein Fan.

In dem Beitrag kündigt Sophia auch an, in Zukunft wieder mehr zu posten. Gleichzeitig räumt sie aber auch ein: "Ich denke, ich muss einfach einen Sinn darin sehen, was ich gerade noch nicht tue, da ich einfach jede Sekunde mit unserem Engel genieße."

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier bei einem Halloween-Fest, Oktober 2019

Instagram / officialsophiavegas Amanda Jaqueline Charlier, Oktober 2019

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

