Seitdem klar ist, dass die beliebte Action-Filmreihe Fast & Furious mit rasanten Street-Racing-Szenen bald in einem neunten Film fortgesetzt wird, spekulieren Fans darüber, welche Schauspieler an der Seite des festen Casts um Vin Diesel (51), Ludacris (41), Finn Cole, Michelle Rodriguez (40) und Tyrese Gibson (40) auf der Leinwand zu sehen sein werden. Eines steht inzwischen fest: Zwei Oscar-Preisträgerinnen werden im neunten Teil wieder wichtige Rollen übernehmen!

Am Montag erklärte Vin in einem Post auf Instagram, dass Charlize Theron (43) und Helen Mirren (73) bei der Fortsetzung dabei sein werden. Der Darsteller verriet dabei auch, dass die Dreharbeiten bereits seit drei Wochen in vollem Gange seien. Auch Kollege John Cena (42) werde für den neuen Action-Film vor der Kamera stehen. Weitere Details zum Drehbuch behielt der Schauspieler, der den Clip für seine Fans in London aufnahm, allerdings noch für sich.

Bereits 2017 waren die beiden Hollywood-Schauspielerinnen im Vorgängerfilm "Fast & Furious 8" zu sehen. Charlize spielte darin die Cyberterroristin Cipher, Helen übernahm die Rolle von Magdalene Shaw, der Mutter von Deckard und Owen (gespielt von Jason Statham, 51 und Luke Evans, 40). Der Kinostart von "Fast & Furious 9" ist für Mai 2020 geplant.

ActionPress/Collection Christophel/Universal Pictures/The Fate of the Furious/Fast & Furious 8 Szene aus "Fast & Furious 8"

Anzeige

Rex Features / Rex Features / ActionPress Charlize Theron und Vin Diesel in "Fast & Furious 8"

Anzeige

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Helen Mirren in "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"

Anzeige

Freut ihr euch über die Rückkehr der beiden? Ja, total! Nicht unbedingt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de