War Brad Pitt (55) nicht selbstbewusst genug? Vor einigen Jahren ließ der Schauspieler beinahe einen Gastauftritt in der Kult-Serie Friends sausen. Der Plan war, mit seiner damaligen Ehefrau Jennifer Aniston (50) vor der Kamera zu stehen. Wie der Schöpfer der Show David Crane (62) nun verrät, hatte der Beau allerdings große Bedenken: Wollte Brad neben seiner Frau Jen etwa nicht versagen?

"Ich glaube, er hat gezögert, weil er noch nie bei einer Fernsehaufzeichnung vor einem Live-Publikum dabei war", klärt der "Friends"-Erfinder gegenüber HollywoodLife auf und ergänzt, dass man dafür ganz besonderes Können vorweisen muss: "Ich denke, es ist ein wenig einschüchternd, wenn man es noch nie vorher gemacht hat." Glücklicherweise konnte sich Brad überwinden und stand gemeinsam mit dem "Friends"-Cast vor der Kamera. David gibt auch zu, dass der Hollywood-Star einer der wenigen Gastdarsteller war, bei dem das ganze Team wirklich mitfieberte. "Als er Ja sagte, waren wir begeistert."

Über zehn Jahre liefen die Dreharbeiten zu der Erfolgs-Sitcom, bei der sich zahlreiche bekannte Schauspieler am Set die Klinke in die Hand gaben. Zu den beliebtesten Gästen gehörten unter anderem Charlie Sheen (54) und Reese Witherspoon (43). Brad wurde 2001 für seinen Auftritt in der "Friends"-Episode übrigens sogar für einen Emmy nominiert.

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt im Mai 2004

Anzeige

Visual David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc

Anzeige

Getty Images Brad Pitt im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de