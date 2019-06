Auf diese Worte haben Friends-Fans lange gewartet! Von 1994 bis 2004 verzauberten die fünf Freunde Monica (Courteney Cox, 54), Chandler (Matthew Perry, 49), Joey (Matt LeBlanc, 51), Phoebe (Lisa Kudrow, 55), Ross (David Schwimmer, 52) und Rachel (Jennifer Aniston, 50) in der lustigen Kultserie weltweit die TV-Zuschauer. Auch 2019 wird die Serie immer noch gestreamt. Wird es möglicherweise bald neue Folgen geben? Jennifer Aniston gestand jetzt, dass sie und ihre Co-Stars Interesse an einem Comeback hätten!

In der The Ellen DeGeneres Show verriet sie Moderatorin Ellen (61), dass sie eine "Friends"-Reunion für möglich hält. "Warum nicht? Wisst ihr was, also hört zu, ich habe euch das schon gesagt. Ich würde es tun...Die Mädels würden es tun. Und die Jungs würden es tun, da bin ich sicher. Hört zu. Alles ist möglich", offenbarte die Schauspielerin vielsagend. Danach scherzte die Hollywood-Beauty noch mit der Entertainerin, dass sie die Show ansonsten auch alleine machen könnte und es dann nur "Friend" heißen würde und Ellen ihre Nachbarin spielen könnte.

Jennifers Kollegin Lisa hatte sich allerdings im Mai gegenüber Conan O'Brien noch wenig euphorisch über eine Neuauflage der Serie geäußert. "Sie rebooten alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob das auch mit 'Friends' funktioniert. Da ging es um die Menschen in ihren 20ern und 30ern. Die Show zeigt nicht Menschen in ihren 40ern und 50ern", gab die Blondine zu bedenken. Es wäre ihrer Meinung nach traurig, wenn die Charaktere in diesem Alter immer noch dieselben Probleme hätten.

